Жертвой аварии, которая произошла сегодня ночью, стала женщина 30-35 лет. Каких-либо документов у погибшей не обнаружено. Одета она была в темную одежду без светоотражательных элементов: черные джинсы, темную куртку, норковую шапку, шарф красного цвета.

Сбил женщину около 4 часов ночи водитель грузовой цистерны DAF на 6 км трассы «Димитровград-Узюково-Тольятти». В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

Если вы можете оказать помощь в установлении личности погибшей женщины, звоните в дежурную часть ГИБДД Ставропольского района 28-36-96.