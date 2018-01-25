Жертвой аварии, которая произошла сегодня ночью, стала женщина 30-35 лет. Каких-либо документов у погибшей не обнаружено. Одета она была в темную одежду без светоотражательных элементов: черные джинсы, темную куртку, норковую шапку, шарф красного цвета.
Сбил женщину около 4 часов ночи водитель грузовой цистерны DAF на 6 км трассы «Димитровград-Узюково-Тольятти». В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
Если вы можете оказать помощь в установлении личности погибшей женщины, звоните в дежурную часть ГИБДД Ставропольского района 28-36-96.
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