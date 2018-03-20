За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей, которые нарушили правила, не пожелав пристегнуться. Штраф в этом случае составляет 1 тысячу рублей. Полицейские напоминали таким автомобилистам, что ремень необходим, в в момент аварии он может спасти человеку жизнь.
Только за неполные три месяца за нарушение правил применения ремней безопасности сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 1500 человек
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Компания «Волжские коммунальные системы» проводит ремонтные работы
Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.му грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев
Среди них 173 юридических лица из Тольятти.
Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка
В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения