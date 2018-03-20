За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей, которые нарушили правила, не пожелав пристегнуться. Штраф в этом случае составляет 1 тысячу рублей. Полицейские напоминали таким автомобилистам, что ремень необходим, в в момент аварии он может спасти человеку жизнь.

Только за неполные три месяца за нарушение правил применения ремней безопасности сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности более 1500 человек