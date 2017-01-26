Сегодня ночью на территорию региона нагрянуло резкое похолодание, которые повышает вероятность возникновения ЧП. Переходный период от оттепели до крепких морозов чреват образованием наледи, водителям следует учитывать, что проезжая часть становится скользкой. Избегайте резких маневров и перестроений, соблюдайте интервал и дистанцию, не превышайте скорость.

Необходимо в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на автомашине с включенными внешними световыми приборами, а в условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Если вы являетесь пешеходом, переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток используйте на одежде световозвращающие элементы.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления, Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание или головокружение, нужно немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

В полиции напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.