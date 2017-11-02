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02 ноября 2017
08:11:42

Сотрудники ГИБДД намерены объявить Самарскую область территорией трезвых водителей

3 и 4 ноября в Тольятти и на дорогах, прилегающих к городу, пройдут целенаправленные профилактические мероприятия. Сотрудники полиции будут массово проверять автомобилистов на предмет выявления и пресечения фактов управления авто в состоянии алкогольного опьянения. 

К сожалению, это по-прежнему одно из наиболее опасных правонарушений, которое способно повлечь тяжелые последствия. За 10 месяцев текущего года в Тольятти произошло 36 ДТП по вине нетрезвых водителей. 4 человека погибли и 49 получили травмы различной степени тяжести.

 Госавтоинспекция призывает горожан не оставаться равнодушными и оказывать содействие в борьбе за трезвость на дорогах. Тольяттинцы, ставшие свидетелями подобного грубого нарушения ПДД, могут сообщить об этом в дежурную часть по телефону 22-80-05, 93-60-50.




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