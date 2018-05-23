И разрешат применять. Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении соответствующий законопроект.

Как отмечают авторы, деятельность подразделений транспортной безопасности осуществляется на объектах массового скопления людей, и «использование огнестрельного оружия их сотрудниками запрещено законодательством, поскольку в результате его применения могут пострадать случайные лица».

«Электрошокеры могут быть использованы как оружие активной самообороны, так и средство для пресечения актов незаконного вмешательства», – говорится в пояснительной записке.