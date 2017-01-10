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10 января 2017
12:27:49

Сотрудника "Почты России" поймали на краже сотовых телефонов из посылок

Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку своего сотрудника украсть три сотовых телефона из посылок, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Как рассказал представитель организации, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" нашел в личных вещах одного из сотрудников 3 новых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.

Во время беседы с сотрудниками службы безопасности он признался в краже. Материалы были переданы в полицию, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В "Почте России" добавили, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам.




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