Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку своего сотрудника украсть три сотовых телефона из посылок, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Как рассказал представитель организации, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" нашел в личных вещах одного из сотрудников 3 новых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.
Во время беседы с сотрудниками службы безопасности он признался в краже. Материалы были переданы в полицию, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
В "Почте России" добавили, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам.
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