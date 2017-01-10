Служба безопасности "Почты России" пресекла попытку своего сотрудника украсть три сотовых телефона из посылок, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Как рассказал представитель организации, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково" нашел в личных вещах одного из сотрудников 3 новых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.

Во время беседы с сотрудниками службы безопасности он признался в краже. Материалы были переданы в полицию, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

В "Почте России" добавили, что нарушитель будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам.