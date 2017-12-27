Суд признал его виновным в нарушении требований охраны труда. Подсудимый был начальником смены цеха электростанции 4 июня нынешнего года и не обеспечил безопасность сотрудника при вырубке кустарника и сорняка в непосредственной близости от открытого распределительного устройства напряжением 110 Киловольт.

В результате электромонтер получил смертельный удар электрическим током. Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.