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14 декабря 2017
09:29:42

Сотрудник дилерского центра обманул АВТОВАЗ на 50 с лишним миллионов рублей

Мужчина крал автомобили Лада и перепродавал их при помощи посредника. Все это случилось в Краснодарском крае, мимо кассы автосалона проехали 114 машин. Клиенты получали на руки только договоры, комплекты ключей и ПТС — всего этого было достаточно для того, чтобы зарегистрировать и поставить автомобили на учет в ГИБДД.

Предприимчивый сотрудник подписывал все бумаги, однако полученные за машину деньги забирал себе и проигрывал в казино. Обман вскрылся спустя полтора года, сообщает «Газета.ру». Суд признал мужчину виновным в хищении имущества, а также постановил, что все проданные автомобили, как вещественные доказательства, должны были быть возвращены законному владельцу - ООО «Центр-Моторс».

Автомобилисты же приняли решение судиться с салоном, потребовать у него возврата машин или отказа от претензий. В настоящее время инициативная группа клиентов оскандалившегося дилерского центра обратилась в Верховный суд.




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