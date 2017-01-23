слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
23 января 2017
09:44:33

Сотрудницам АВТОВАЗа разрешили сидеть в декрете до 4х лет

На заседании согласительной комиссии после обращения первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа в адрес администрации предприятия принято решение о предоставлении работницам завода дополнительного времени, по аналогии с отпуском по уходу за ребенком, до достижения ребенком возраста 4-х лет или до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает Сититраффик, ссылаясь на профсоюз ОАО "АВТОВАЗ".

Сотрудницы предприятия неоднократно обращались в профсоюзный комитет с просьбой помочь в решении вопроса дефицита мест в детских садах, особенно для детей в возрасте до 3-х лет. Это стало причиной обращения профсоюза в адрес администрации с предложением предоставить женщинам возможность продлить отпуск с денежной выплатой со стороны предприятия.

С 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года матерям-работницам ПАО "АВТОВАЗ", вышедшим на работу по окончанию отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, может быть по их письменному заявлению предоставлен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 4-х лет или по 31 декабря 2017 года с выплатой ежемесячного пособия, обеспечивающего доход в размере 70% минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда первой тарифной сетки. Тарифная ставка рабочего первого разряда рассчитывается исходя из установленного в обществе режима работы с учетом решения согласительной комиссии от 12 октября 2016 года.




Последние новости Тольятти

23 января
13:26
В ЕГЭ по русскому добавят устную часть

Через 2 года...

23 января
13:25
Одобрена заявка первого резидента ТОР Тольятти

Сегодня должно состояться подписание соглашения между мэрией и «АКОМ-Индастриал»...

23 января
12:52
5 пьяных водителей в сутки

В ГИБДД Тольятти поделились тревожной статистикой...

23 января
11:43
В Тольятти составляют список дворов, которые будут благоустроены в этом году

На эти цели в бюджете города предусмотрено свыше 173,5 млн рублей...

23 января
11:41
Бензин в России стали продавать по талонам

Это временная мера...

23 января
10:16
Хлеб и молоко могут начать обогащать йодом и витаминами

Чтобы обогатить несбалансированный рацион питания...

23 января
10:13
В Китае отмечен бэйби-бум

Рождаемость выросла до наивысших показателей с 2000 года...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+