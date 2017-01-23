На заседании согласительной комиссии после обращения первичной профсоюзной организации АВТОВАЗа в адрес администрации предприятия принято решение о предоставлении работницам завода дополнительного времени, по аналогии с отпуском по уходу за ребенком, до достижения ребенком возраста 4-х лет или до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает Сититраффик , ссылаясь на профсоюз ОАО "АВТОВАЗ".

Сотрудницы предприятия неоднократно обращались в профсоюзный комитет с просьбой помочь в решении вопроса дефицита мест в детских садах, особенно для детей в возрасте до 3-х лет. Это стало причиной обращения профсоюза в адрес администрации с предложением предоставить женщинам возможность продлить отпуск с денежной выплатой со стороны предприятия.

С 19 января 2017 года по 31 декабря 2017 года матерям-работницам ПАО "АВТОВАЗ", вышедшим на работу по окончанию отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, может быть по их письменному заявлению предоставлен отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком 4-х лет или по 31 декабря 2017 года с выплатой ежемесячного пособия, обеспечивающего доход в размере 70% минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда первой тарифной сетки. Тарифная ставка рабочего первого разряда рассчитывается исходя из установленного в обществе режима работы с учетом решения согласительной комиссии от 12 октября 2016 года.