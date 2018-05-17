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17 мая 2018
10:26:23

Сотрудница салона сотовой связи в Тольятти наворовала из магазина на миллион с лишним

 Женщина проводила телефоны через кассу как оплаченные, а затем передавала их подельнику, который сдавал гаджеты в ломбард. Таким образом из салона «ушли» 69 телефонов, общий ущерб оценили в 1 миллион 300 тысяч рублей.

Злоумышленницу удалось вычислить, как сотрудник безопасности магазина заметил неладное и обратился в полицию. Женщина призналась в содеянном, рассказав полицейским, что решилась на кражу из-за нехватки денег. По данным органов внутренних дел, подозреваемая ранее не судима.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тольяттинка может лишиться свободы на срок до 10 лет.




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