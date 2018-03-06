Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС и «Мегафона», которые не отменили внутрисетевой роуминг. В сообщении ФАС, в частности, говорится, что предложенная операторами «большой тройки» стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. По отчету «Билайна» ФАС примет решение в ближайшие дни.
Источник Эхо Москвы
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