Накануне истек срок, к которому компании из «Большой четверки» должны были устранить наценку на услуги связи во внутрисетевом роуминге. Никто этого не сделал, пишет РБК.

Как утверждают сразу 2 источника издания, близкие к операторам, компании попросили ФАС разъяснить суть предписания. Им непонятно, какой тариф должны будут применять к абоненту во внутрисетевом роуминге, — тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. По каким тарифам, на местную или междугородную связь, абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания