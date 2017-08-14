Накануне истек срок, к которому компании из «Большой четверки» должны были устранить наценку на услуги связи во внутрисетевом роуминге. Никто этого не сделал, пишет РБК.
Как утверждают сразу 2 источника издания, близкие к операторам, компании попросили ФАС разъяснить суть предписания. Им непонятно, какой тариф должны будут применять к абоненту во внутрисетевом роуминге, — тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге. По каким тарифам, на местную или междугородную связь, абоненты будут звонить в домашний регион, по каким — внутри региона пребывания
Источник Эхо Москвы
Появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня...
Подробности трагического ДТП продолжают поступать из ГИБДД...
Статистику приводит Самарский СПИД-центр...
Прием заявок уже открыт...
26-летний водитель за рулем ВАЗовской «десятки» по непонятной пока причине налетел на стоящую на обочине «Субару»...
Анализ сценариев показал, что герои-мужчины говорят о...
Продюсером фильма выступит сам американский актёр...