Начались проверки владельцев. С 1 июня будущего года в силу вступает закон, который обязывает отключать от услуг связи абонентов, личность которых подтвердить не удалось.

Об этом сообщает РБК. В России продаётся более 100 миллионов новых сим-карт в год, но большая часть из них не активируется или используется без пополнения – до обнуления баланса.