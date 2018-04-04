Начались проверки владельцев. С 1 июня будущего года в силу вступает закон, который обязывает отключать от услуг связи абонентов, личность которых подтвердить не удалось.
Об этом сообщает РБК. В России продаётся более 100 миллионов новых сим-карт в год, но большая часть из них не активируется или используется без пополнения – до обнуления баланса.
Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных
В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру
Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта