В больнице находятся двое рабочих с ожогами, врачи оказывают им всю необходимую помощь, сообщает ТАСС. Напомним, накануне в результате взрыва газового баллона были госпитализированы с ожогами третьей степени двое рабочих, проводивших ремонт в квартире. ЧП произошло в доме на улице Георгия Димитрова.
Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Это рабочие, проводившие ремонт. Комиссия провела первичное обследование дома и пришла к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали, повреждений инженерных коммуникаций также не выявлено. Следователи проводят проверку.
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