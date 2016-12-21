Сегодня День зимнего солнцестояния. Солнце пройдёт самую низкую точку своей эклиптики сегодня в 10.45 Всемирного координированного времени. Южное полушарие планеты будет освещено максимально, а северное – минимально.

В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния – в период с 18 по 25 декабря - высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется – отсюда и происходит само название солнцестояния.

Но уже с воскресенья начнётся обратный отсчёт – по одной-двум минутам световой день начнёт увеличиваться, и если не уличная температура, то прибавка солнечного сияния внушит нам надежду на перемены к лучшему.