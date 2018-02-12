Активность небесного светила резко снизится к 2050 году. Астрономы Калифорнийского университета в Сан-Диего говорят, что это станет результатом «гранд-минимума». В такие периоды магнитное поле звезды ослабляется, на ней образуется меньше пятен и излучается меньше ультрафиолета.

Астрономы в течение 20 лет наблюдали за излучениями схожих с Солнцем звезд и на основе полученной информации сделали свое заключение относительно нашего светила. При этом многие ученые не согласны с такими выводами. Они говорят, что ослабление активности Солнца не может привести к глобальному похолоданию на Земле.