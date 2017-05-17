В ближайшие дни жителей Земли ожидает целый ряд магнитных бурь слабой и средней интенсивности. Об изменении геомагнитного поля сообщили в центре погоды "Фобос".

С 17 по 21 мая потоки солнечного ветра станут причиной возмущений в магнитосфере Земли, что сделает возможным образование магнитных бурь. Возможно ухудшение самочувствия. Как отмечают специалисты, также возможны сбои в работе энергетических систем, радиосвязи и даже в управлении космическими аппаратами.