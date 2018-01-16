Как сообщает BBC, в британской столице она была на записи. Никаких данных о причинах смерти нет. У певицы осталось трое детей. Ее семья «ошеломлена и просит прессу не вмешиваться в их жизнь в это трудное время», заявил агент О'Риордан.
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