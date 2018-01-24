Он даст эксклюзивный концерт в городской филармонии. Выпускник тольяттинского музыкального училища и Саратовской государственной консерватории начал свою карьеру в Самарском театре оперы и балета, затем последовали Московский театр «Геликон» и Венская Фолькс Опера. Павел Кудинов был удостоен многих наград на международных конкурсах, выступал на самых знаменитых сценах Европы.

Еще одной яркой персоной этого вечера станет главный приглашенный дирижер Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии, заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания Тимур Зангиев из Москвы. Это один из самых молодых дирижеров мира, известный тольяттинцам и самарцам по выступлениям с Молодежным симфоническим оркестром Поволжья.

Эксклюзивной будет и программа концерта: шедевры русской музыки 20 века – вокальные и симфонические произведения Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича, редко звучащие на концертных сценах России. Субботний концерт начнется в 18-00. Билеты в кассе филармонии.