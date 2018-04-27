Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие — 2 тысяч рублей. Деньги эти платят и сейчас, но для этого президент России каждые два года подписывает специальный указ.

Теперь же получаемые срочниками суммы будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, например, за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.