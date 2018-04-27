Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие — 2 тысяч рублей. Деньги эти платят и сейчас, но для этого президент России каждые два года подписывает специальный указ.
Теперь же получаемые срочниками суммы будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, например, за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.
Источник Известия
Многие люди предпочитают не приобретать мебель в магазинах, а изготавливать ее на заказ
Один из торговых центров, временно закрытых прокуратурой за нарушение пожарной безопасности, возобновил свою деятельность
Сейчас он исполняет обязанности главы региона
На улице Юбилейной автомобиль ВАЗ сбил 38-летнюю женщину
Роспотребнадзор губернии с начала сезона зарегистрировал уже 109 пострадавших
Они уже практически закончили подготовку, которую начали в ноябре
Неприятность случилась с автомобилистом на улице Лесная