Об этом заявили в пресс-центре компании. Здесь пояснили, что профсоюз был уведомлен о планах накануне, а потому в соответствии с законом, высвобождение сотрудников начнется не ранее конца мая.

На заводе уволят 740 человек, не занятых в основном производстве. Всем попавшим под сокращение будут предложены вакансии в разных подразделениях, а также в Индустриальном парке.

Предполагается, что в здесь будут созданы новые рабочие места для поставщиков, дочерних фирм и сторонних организаций, не связанных с автопромом.