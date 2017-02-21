Об этом заявили в пресс-центре компании. Здесь пояснили, что профсоюз был уведомлен о планах накануне, а потому в соответствии с законом, высвобождение сотрудников начнется не ранее конца мая.
На заводе уволят 740 человек, не занятых в основном производстве. Всем попавшим под сокращение будут предложены вакансии в разных подразделениях, а также в Индустриальном парке.
Предполагается, что в здесь будут созданы новые рабочие места для поставщиков, дочерних фирм и сторонних организаций, не связанных с автопромом.
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