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07 февраля 2018
11:52:24

Софья Палкина из Тольятти выиграла первый в сезоне всероссийский старт

В Адлере прошли соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти заслуженного работника физкультуры и спорта России Анатолия Лунева. По традиции именно они открывают в России сезон по длинным метаниям.

Тольяттинка стала победительницей в метании молота среди юниорок до 23 лет с результатом 67,79 м, тем самым подтвердив норматив мастера спорта.

Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, в этом году Софья вошла в список 18 российских атлетов, допущенных Международной федерацией легкой атлетики к выступлениям в международных турнирах в нейтральном статусе.

Фото Администрация Тольятти




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