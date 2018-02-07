В Адлере прошли соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти заслуженного работника физкультуры и спорта России Анатолия Лунева. По традиции именно они открывают в России сезон по длинным метаниям.
Тольяттинка стала победительницей в метании молота среди юниорок до 23 лет с результатом 67,79 м, тем самым подтвердив норматив мастера спорта.
Как отметили в управлении физкультуры и спорта администрации, в этом году Софья вошла в список 18 российских атлетов, допущенных Международной федерацией легкой атлетики к выступлениям в международных турнирах в нейтральном статусе.
Фото Администрация Тольятти
На днях здесь побывала региональная инспекция
Об этом сообщил глава города Сергей Анташев.
Житель Сызрани попался на растрате вверенных ему материальных ценностей
Мужчина мечтал о наследстве
Процесс длится 13 лет подряд, и 2017 год не стал исключением.
Ему грозит 4 года тюрьмы
Авария произошла во втором часу ночи на перекрестке улиц Комсомольская и Новозаводская