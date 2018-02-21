С таким предложением выступает Минтруд, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Если документ утвердят, то средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей и после повышения составит 9 062 рубля.

Индексация затронет почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3 млн - получатели социальных пенсий. Расходы на эти цели составят 1,07 млрд рублей в месяц или 9,6 млрд рублей до конца текущего года.