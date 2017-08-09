Этой премией отмечают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. В общей сложности обладателями «Голубого флага» являются около 4000 береговых зон в 45 странах мира.

Первой в России этой награды в прошлом году удостоилась прибрежная зона в Калининградской области. В июне текущего года стало известно, что «Голубой флаг» получила вторая российская зона отдыха — крымский пляж «Массандровский».

И вот пополнение: трём пляжам в Сочи международная премия «Голубой флаг» будет присуждена в 2018 году. Ппрестижную награду получат зоны отдыха «Чайка» в Лазаревском районе Сочи, пляж «Приморский» в Центральном районе и «Бархатные сезоны» в Имеретинской низменности.

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