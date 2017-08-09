слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
09 августа 2017
11:41:19

Сочи получит «Голубой флаг»

 Этой премией отмечают экологически чистые пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности и гарантируется высокое качество воды. В общей сложности обладателями «Голубого флага» являются около 4000 береговых зон в 45 странах мира.

Первой в России этой награды в прошлом году удостоилась прибрежная зона в Калининградской области. В июне текущего года стало известно, что «Голубой флаг» получила вторая российская зона отдыха — крымский пляж «Массандровский».

И вот пополнение: трём пляжам в Сочи международная премия «Голубой флаг» будет присуждена в 2018 году. Ппрестижную награду получат зоны отдыха «Чайка» в Лазаревском районе Сочи, пляж «Приморский» в Центральном районе и «Бархатные сезоны» в Имеретинской низменности.

Метеовести




Последние новости Тольятти

09 августа
13:54
В Самарской области под колесами грузовика погиб пешеход

ДТП произошло накануне около половины двенадцатого ночи

09 августа
12:25
Расписание аэропорта Курумоч пополнит новый рейс

Он станет самым ранним московским: вылет в 5.20 утра

09 августа
12:23
В ближайшую субботу тольяттинцев ждут на фестивале «Жигулевская вишня»

Он пройдет в селе Ширяево уже в 11 раз

09 августа
12:21
В Тольятти на больничной койке оказался 14-летний велосипедист

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла накануне

09 августа
11:49
В Тольятти 2-летний ребенок оказался запертым в машине изнутри

Это случилось во дворе дома № 49 по улице Жукова

09 августа
11:32
Автомобиль LADA XRAY снимается в фильме про Путина

В Крыму начались съемки новой кинокомедии «Каникулы президента»

09 августа
11:16
В российских кафе запретят вейпы и кальяны

Кроме того, их больше не будут продавать подросткам младше 18 лет


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+