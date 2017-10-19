О намерении участвовать в выборах президента России 2018 года в качестве кандидата объявила Ксения Собчак. В открытом письме, опубликованном в газете «Ведомости», 35-летняя телеведущая называет себя «кандидатом против всех», сообщает НСН .

По российскому избирательному законодательству самовыдвиженцу (а именно в таком качестве выдвигается Собчак), для регистрации необходимо собрать 300 тысяч подписей.

Ранее о намерении участвовать в президентской кампании уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов.

Действующий президент Владимир Путин пока не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах будущего года. Вместе с тем, его пресс-секретарь недавно анонсировал «очень важную» речь Владимира Путина, которая должна прозвучать на этой неделе на пленарном заседании Валдайского клуба.