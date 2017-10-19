О намерении участвовать в выборах президента России 2018 года в качестве кандидата объявила Ксения Собчак. В открытом письме, опубликованном в газете «Ведомости», 35-летняя телеведущая называет себя «кандидатом против всех», сообщает НСН.
По российскому избирательному законодательству самовыдвиженцу (а именно в таком качестве выдвигается Собчак), для регистрации необходимо собрать 300 тысяч подписей.
Ранее о намерении участвовать в президентской кампании уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов.
Действующий президент Владимир Путин пока не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах будущего года. Вместе с тем, его пресс-секретарь недавно анонсировал «очень важную» речь Владимира Путина, которая должна прозвучать на этой неделе на пленарном заседании Валдайского клуба.
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