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03 февраля 2017
12:59:32

Собаки-охранники насмерть загрызли пожилую женщину

Трагедия случилась в Москве. Тело пенсионерки было обнаружено на территории одного из учреждений, расположенных на улице Казакова. При визуальном осмотре следователи обнаружили следы от укусов.

Как выяснилось, для охраны территории учреждения использовались сторожевые собаки. "В соответствии со ст.91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОПа, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия, и выпустил собак из вольера", - заявили в СК.

В настоящий момент с задержанным работают следователи.

Источник Российская газета




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