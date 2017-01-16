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16 января 2017
08:50:05

Собака спасла жизнь своему хозяину

В американском штате Мичиган собака спасла жизнь своему хозяину. По информации газеты "Сан", мужчина поздно вечером вышел во двор, чтобы принести дров для камина, но поскользнулся, упал и сломал себе шею.

Двигаться он не мог, а на крики о помощи никто не отзывался. На улице было минус 4, и мужчина, скорее всего, умер бы от переохлаждения, если бы не его питомец, золотистый ретривер по кличке Келси.

Собака на протяжении 20 часов согревала хозяина своим телом, лизала ему лицо и руки и периодически лаяла.

В конце концов, ее голос услышали соседи. Когда пострадавшего доставили в больницу, у него диагностировали переохлаждение, однако, к удивлению врачей, руки, ноги и лицо не были обморожены.

Сейчас пациента прооперировали, он идёт на поправку. А Келси уже навещала своего хозяина в больнице.

 




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