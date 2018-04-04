Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта. В изменениях в бюджет, которые сегодня будут рассматривать на заседании городской думы, предлагается выделить 3 млн 208 тыс. рублей по программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства».

Корректировка требуется в связи с окончанием действия технических условий сетевых организаций (срок действия 3 года, выданы в 2013 году) и выявленным несоответствием границы полосы отвода красным линиям, а также наложением земельного участка, предназначенного под строительство автодороги, на земельный участок для размещения лесопарков.

Для осуществления размещения муниципальной закупки была проведена работа по пересмотру сметной стоимости проектирования, а именно:

— кроме геодезических и геологических изысканий дополнительно включены требования по разработке экологических изысканий и охранно-разведочного археологического обследования;

— в техническое задание кроме требований о разработке проектной документации дополнительно включена разработка рабочей документации;

— проведен дифференцированный пересчет стоимости каждого раздела проектно-сметной документации.

Однако на всех комиссиях, где рассматривалась поправка, депутаты склонялись к тому, что торопиться с корректировкой не надо, прежде следует решить вопрос с участком, который поставлен на кадастровый учет в виде леса, но заходит на территорию, по которой сейчас собираются корректировать проект.

"Мы, действительно, не сможем получить разрешение на строительство. Чтобы его получить, нужно решить вопрос с землей. Чтобы решить вопрос с землей, нужно решить вопрос с лесами, чтобы с этого земельного участка леса исключить. Для того, чтобы их исключить? нужно сделать компенсационные участки. Отсюда забрать, а в другом месте добавить. Речь идет об одиннадцати сотках", — сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов.