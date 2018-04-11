Как сообщили в правительстве губернии, в период с 16 апреля по 30 сентября запрещено будет разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами. За нарушение предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время начнется патрулирование территорий лесного фонда.

«Целый ряд ограничений в период противопожарного режима – вынужденные и необходимые меры, жизненно важные для лесного фонда региона. Мы благодарны жителям Самарской области за то, что в прошлые годы они с пониманием относились к этим требованиям. И в текущем году надеемся на такую же высокую степень общественной поддержки» - подчеркнул глава регионального минлесхоза Александр Ларионов.

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 тыс. руб., на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 тыс. руб., на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 тыс. руб.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах частью 3 статьи 8.31 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан 5 000 тыс. руб., на должностных лиц от 20 000 до 40 000 тыс. руб., на юридических лиц от 250 000 до 500 000 тыс. руб.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63.

Убедительно просим жителей Самарской области строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах для сохранения природы и собственной безопасности.