В здании находятся до 20 человек, в том числе, дети. Их телефоны не отвечают. Согласно последним сообщениям, спасатели находятся уже неподалёку от здания отеля. Однако из-за непогоды они не могут применять специальную технику.
Сход лавины спровоцировала серия подземных толчков. Она произошла накануне утром. Во многих районах снежный покров достигает одного— двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе, военные.
Источник Эхо Москвы
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