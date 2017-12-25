Минувшей ночью на дороги города вышли 77 единиц, которые израсходовали 790 тон противогололедных материалов. В администрации сообщили, что в течение дня в связи со снегопадом количество машин увеличат до 91. За текущие сутки с магистралей города планируется вывезти 610 кубометров снега.

Напомним, горожане могут следить за работой снегоуборочной техники в режиме реального времени. Данные о местоположении машин отправляются на карту города, которую можно увидеть по следующему адресу . В администрации добавили, что портал оптимизирован только для работы на персональных компьютерах.

Всего в зимний период тольяттинские дороги обслуживают 140 единиц техники: комбинированные дорожные машины (КДМ), тракторы МТЗ, мехлопаты, самосвалы и др. На данный момент 50 из них оборудованы системой ГЛОНАСС – преимущественно это крупная техника, в частности КДМ. За содержание магистралей города отвечает ООО «Автодоринжиниринг».