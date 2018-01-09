Машины устраняют последствия снегопада, который прошелся по дорогам Самарской области накануне. Между тем, Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует новые осадки в ближайшиме 2-3 дня.
«Поволжуправтодор» принимает все меры, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад.
Специалисты призывают автовладельцев быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.
Он предлагает добавить туда мяса, рыбы, овощей и фруктов
В январе 2018 года рекомендованные розничные цены на Lada выросли в среднем на 2–3%
Об этом сообщает городская администрация.
В январе их будет 14
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