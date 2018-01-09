Машины устраняют последствия снегопада, который прошелся по дорогам Самарской области накануне. Между тем, Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозирует новые осадки в ближайшиме 2-3 дня.

«Поволжуправтодор» принимает все меры, чтобы обеспечить безопасный и беспрепятственный проезд по автомобильным дорогам федерального значения. Дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, организована работа аварийных бригад.

Специалисты призывают автовладельцев быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.