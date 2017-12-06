Как сообщили в региональном Гидрометцентре, pа сутки 5 декабря и ночь 6 декабря сумма выпавших осадков составила в разных районах от 38 до 76% месячной нормы.

На сегодняшнее утро средняя высота снежного покрова на большей территории региона достигла 15-20см. Наибольший показатель зафиксирован в Самаре – 28 см. Синоптики отмечают, что норма на 10 декабря – 12 см.