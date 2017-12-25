слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
25 декабря 2017
10:40:33

Снегопад серьезно осложнил дорожную обстановку в Самарской области

Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии, в которых 2 человека погибли и 13 получили ранения. Практически все ДТП произошли на загородных трассах, основная причина -  выезд на встречную полосу.

Госавтоинспекция информирует, что на большей территории области продолжается обильный снегопад. Видимость снижена, дорожное покрытие скользкое, наблюдаются снежные накаты и наледь.  Водителей просят воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных. 

Если вы все же эксплуатируете автотранспортное средства, то в условиях ограниченной видимости, необходимо во время движения в дополнении к ближнему свету фар или ходовых огней использовать еще и противотуманные фонари. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал.

Учитывайте дорожные и метеорологические условия, не нарушайте скоростной режим, избегайте опасных маневров. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку осуществляйте с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно краю проезжей части. В обязательном порядке используйте «зимние шины».

Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя  световозвращающими элементами.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в любое подразделения Госавтоинспекции.




Последние новости Тольятти

25 декабря
11:57
В заповедной зоне «Самарской Луки» браконьеры убили взрослого лося

Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу

25 декабря
11:36
Тольяттинцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут улететь бесплатно

Если на рейсе будут свободные места

25 декабря
10:53
В Курумоче изменили схему движения автомобилей

Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе

25 декабря
10:33
Едва открытая переправа Самара-Рождествено снова закрыта

Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту

25 декабря
10:20
Медицинские учреждения Самарской области пополнились молодыми выпускниками

Об этом рассказали в региональном минздраве

25 декабря
9:53
Цены на бензин в новом году ожидает новый стремительный рост

С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс

25 декабря
9:40
Снегоуборочная техника в Тольятти трудится в усиленном режиме

Минувшей ночью на дороги города вышли 77 единиц, которые израсходовали 790 тон противогололедных материалов


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+