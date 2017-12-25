Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии, в которых 2 человека погибли и 13 получили ранения. Практически все ДТП произошли на загородных трассах, основная причина - выезд на встречную полосу.
Госавтоинспекция информирует, что на большей территории области продолжается обильный снегопад. Видимость снижена, дорожное покрытие скользкое, наблюдаются снежные накаты и наледь. Водителей просят воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.
Если вы все же эксплуатируете автотранспортное средства, то в условиях ограниченной видимости, необходимо во время движения в дополнении к ближнему свету фар или ходовых огней использовать еще и противотуманные фонари. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал.
Учитывайте дорожные и метеорологические условия, не нарушайте скоростной режим, избегайте опасных маневров. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку осуществляйте с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно краю проезжей части. В обязательном порядке используйте «зимние шины».
Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в любое подразделения Госавтоинспекции.
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