Как рассказали в областном гидрометцентре, в понедельник нас ожидает похолодание. Ночью уже минуса, но днем столюбик термометра будет подниматься чуть выше нулевой отметки.

Между тем, зима пробирается вглубь Русской равнины. Сегодня осадки, переходящие в снег, могут наблюдаться на большей части Северо-Западного и в северных районах Центрального федерального округа. Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять. Но к выходным на севере Центрального региона уже возможно формирование временного снежного покрова.

И в этом нет ничего необычного – по данным многолетних наблюдений, в Архангельске снег впервые ложится 15 октября, в столице Республики Коми – 18, а в Вологде – 21 октября. Так что жителям европейской части России стоит смириться: зима на Русской равнине постепенно начинает вступать в свои права.