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23 января 2017
09:06:05

Снег, метель и температурные скачки - погода в Тольятти

Погода предстоящей недели снова будет неустойчивой. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре. Связано это с "ныряющими" со Скандинавии атмосферными фронтами, пояснили синоптики.

Временами будет выпадать снег при умеренном ветре, а температурный режим ожидается близким к его климатическим значениям. Сегодня около 8 мороза, завтра потеплеет до -3.




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