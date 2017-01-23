Погода предстоящей недели снова будет неустойчивой. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре. Связано это с "ныряющими" со Скандинавии атмосферными фронтами, пояснили синоптики.

Временами будет выпадать снег при умеренном ветре, а температурный режим ожидается близким к его климатическим значениям. Сегодня около 8 мороза, завтра потеплеет до -3.