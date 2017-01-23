Погода предстоящей недели снова будет неустойчивой. Об этом сообщили в областном Гидрометцентре. Связано это с "ныряющими" со Скандинавии атмосферными фронтами, пояснили синоптики.
Временами будет выпадать снег при умеренном ветре, а температурный режим ожидается близким к его климатическим значениям. Сегодня около 8 мороза, завтра потеплеет до -3.
Стали известны даже расценки...
На внеплановые каникулы ушли только те классы, в которых минимум 20% заболевших учеников...
В мэрии заявили о том, что в этом году в Тольятти могут появиться 40 новых машин и продленный маршрут №18, который свяжет между собой все районы...
Министерство труда и соцзащиты готово поддержать инициативу по ограничению наличных расчетов...
Дочь назвали Таисией...
Это новая инициатива МВД
Алкогольных отравлений стало значительно меньше