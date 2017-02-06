Глава самарского региона в этом списке отсутствует.

"Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов", — пишут "Ведомости"со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

"Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений", — добавил другой близкий к Кремлю собеседник. Однако, по его словам замены ожидаются не везде.

В управлении внутренней политики от комментариев отказались.