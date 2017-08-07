Причиной ухода телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» станет декретный отпуск. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на журнал Elle.

По информации издания, руководство телеканала знает о причинах ухода телеведущего и отнеслось к этому негативно.

Elle отмечает, что после того, как ведущий заявил о желании уйти в отпуск по уходу за ребенком, новый продюсер «Пусть говорят» заявила, что ток-шоу — это «не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер».

Малахову такое высказывание показалось «циничным и неприемлемым», сообщили источники Elle.

Согласно ст.256 Трудового кодекса, отец ребенка или его другие родственники могут полностью или частично использовать отпуск по уходу за ребенком.

Об уходе Малахова 31 июля сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к ведущему, а также на собеседника, близкого к процессу подбора новых ведущих для «Пусть говорят». Собеседник издания говорил, что Малахов может перейти на телеканал «Россия-1». Причиной ухода источник называл конфликт Малахова с новым продюсером ток-шоу, которая работала в программе 9 лет назад и сейчас вернулась на телеканал. «Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», — пояснял собеседник.