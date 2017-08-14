Его возглавили Lada Vesta и Skoda Rapid. Как объяснило их непопулярность у автоворов издание «За рулем», угонщиков редко интересует модель в первый год продаж. Перепродавать машину слишком рискованно, а разбирать на запчасти, которые пока не заказывают, невыгодно. В прошлом году угнали всего 4 Lada Vesta.
Неинтересными для похитителей, по версии журнала, стали также UAZ Patriot, Lada Largus, VW Polo, Chevrolet Niva, Lada Kalina.
В свою очередь самыми угоняемыми за минувший год оказались Lexus GX, Toyota Camry, Land Rover Evoque и Audi A8, подсчитали автостраховщики.
Источник НСН
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