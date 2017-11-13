WADA не станет восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах на заседании совета учредителей организации, которое состоится 16 ноября. С таким заявлением выступил журналист одного из немецких телеканалов Хайо Зеппельт. По его словам, это решение может привести к тому, что сборная России будет отстранена от участия в Играх, которые пройдут в Пхёнчхане.
Накануне генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на ОИ 2018 года.
Источник НСН
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