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29 декабря 2016
11:47:49

СМИ сообщили об обнаружении повреждений в двигателе разбившегося Ту-154

В ходе изучения фрагментов потерпевшего крушение над Чёрным морем самолёта Ту-154 эксперты межведомственной комиссии обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя, пишет издание Life.ru.

В сообщении говорится, что лопатки турбины будут детально изучены экспертами для того, чтобы выяснить, были ли они деформированы при ударе об воду или повреждения появились ещё перед столкновением.

По данным издания, также после предварительного изучения правого крыла Ту-154 специалисты установили, что закрылок на одном крыле был выпущен. При этом уточняется, что пока непонятно, какую команду он тогда исполнял, на взлёт или снижение.

Ранее сообщалось, что основные фрагменты самолёта Ту-154, разбившегося после вылета из Сочи, подняты со дна моря на поверхность.

25 декабря самолёт, следовавший из Сочи на сирийскую военную базу Хмеймим, потерпел крушение над Чёрным морем. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега. По уточнённым данным, на его борту находились 92 человека.

 

 




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