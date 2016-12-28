Эксперты расшифровали запись с речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154 Минобороны, сообщает Life со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, пленка, фиксировавшая переговоры в кабине, оказалась не повреждена. «Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с...! Командир, падаем!» — цитирует Life слова источника.

По данным источника, второй самописец Ту-154, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил, когда начнется его расшифровка, неизвестно.

Ранее источник сообщил об установлении местонахождения еще двух «черных ящиков» Ту-154.