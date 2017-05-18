Французские СМИ сообщили о новой масштабной кибератаке с помощью вируса, который использует ту же уязвимость в системе Windows, что и WannaCry, пишут "Известия". Специалисты зафиксировали уже около сотни тысяч случаев заражения вредоносной программой, которая получила название Adylkuzz. Её целью является кража виртуальной валюты. При этом отмечается, что масштабы атаки нового вируса превышают WannaCry, заразившего более 200 тыс. компьютерных систем в 150 странах мира.