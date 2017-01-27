Жертвами кибермошенников стали уже несколько миллионов человек. Эти люди скачали на свои телефоны приложения, которые позволяют следить за прогнозом погоды и курсами валют, а вместе с ними и вредоносный код, пишут «Известия».
Ещё один способ запуска хакерских программ —появление на экране браузера с информацией о том, что телефон якобы заражён и необходимо установить антивирус. Как только пользователь нажимает кнопку «Установить», запускается вирус, передающий мошенникам конфиденциальные данные.
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