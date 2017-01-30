слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
30 января 2017
13:06:22

СМИ публикуют подробности пожара на бывшей трикотажной фабрике в Тольятти

В здании не работали системы пожаротушения и оповещения людей, из-за чего эвакуация проводилась в последний момент, сообщает Сититраффик.

Крупный пожар случился в Автозаводском районе Тольятти 26 января. Огонь охватил здание бывшей трикотажной фабрики, которое находится по адресу ул. Коммунальная, 46.

Очаг загорания находился на 3-ем этаже здания. Пожар начался около 10:30 в помещении фирмы по производству спальных матрацев. На локализацию огня было брошено сразу несколько пожарных подразделений. Вследствие возможного возникновения взрыва и обрушения здания в 12:40 спасатели эвакуировали работников бизнес-парка "Прогресс". Некоторых сотрудников пришлось спасать через окно. По предварительной информации, загорание произошло во время работ электроинструментом.

На аппаратном совещании в мэрии Тольятти 30 января представитель 31-го отряда ФПС Андрей Пупыкин рассказал подробности о крупном пожаре. По его словам, трудности с тушением пожара возникли из-за большой горючей загрузки помещений и сложной планировки здания. Сведения в пожарную охрану о перепланировке здания не предоставлялись, поэтому пожарные в полной мере не владели ситуацией. Системы пожаротушения и оповещения людей в здании были неисправны.

4-й этаж едва не был отсечен дымом от основных путей эвакуации. Люди смогли покинуть здание в последний момент. Без жертв удалось обойтись благодаря усилиям службы безопасности, которая своевременно эвакуировала людей. Однако основную массу людей все же эвакуировало подразделение 31-й ФПС. На полную ликвидацию загорания пожарные потратили около 10 часов.

В пожаре пострадал один человек, которому оказали первую доврачебную помощь. От госпитализации в дальнейшем он отказался.

 




Последние новости Тольятти

30 января
14:36
В Тольятти полыхала фура

В сети появились ФОТО инцидента...

30 января
14:32
В парке Комсомольского района открылся бесплатный каток

Каток очищается с 08:00 до 17:00, так что кататься можно даже во время снегопада...

30 января
12:33
Синоптики прогнозируют -33 в Самарской области

и температурную аномалию значительно ниже климатических норм...

30 января
12:29
Средняя зарплата в Самарской области выросла до 28 412 рублей

Самый высокий уровень доходов у тех, кто занимается финансами...

30 января
12:07
Прокуратура Комсомольского района намерена наказать подрядчика, горе-работники которого разбили новенький XRAY

В ведомстве рассказали подробности этого инцидента...

30 января
11:07
Грипп и ОРВИ начали "валить" целые школы и детсады Тольятти

В мэрии сообщили данные о количестве заболевших детей...

30 января
10:41
ОАЭ упрощают визовый режим с Россией

Теперь туристы смогут получить визу непосредственно в аэропортах этой страны...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+