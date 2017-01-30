В здании не работали системы пожаротушения и оповещения людей, из-за чего эвакуация проводилась в последний момент, сообщает Сититраффик .

Крупный пожар случился в Автозаводском районе Тольятти 26 января. Огонь охватил здание бывшей трикотажной фабрики, которое находится по адресу ул. Коммунальная, 46.

Очаг загорания находился на 3-ем этаже здания. Пожар начался около 10:30 в помещении фирмы по производству спальных матрацев. На локализацию огня было брошено сразу несколько пожарных подразделений. Вследствие возможного возникновения взрыва и обрушения здания в 12:40 спасатели эвакуировали работников бизнес-парка "Прогресс". Некоторых сотрудников пришлось спасать через окно. По предварительной информации, загорание произошло во время работ электроинструментом.

На аппаратном совещании в мэрии Тольятти 30 января представитель 31-го отряда ФПС Андрей Пупыкин рассказал подробности о крупном пожаре. По его словам, трудности с тушением пожара возникли из-за большой горючей загрузки помещений и сложной планировки здания. Сведения в пожарную охрану о перепланировке здания не предоставлялись, поэтому пожарные в полной мере не владели ситуацией. Системы пожаротушения и оповещения людей в здании были неисправны.

4-й этаж едва не был отсечен дымом от основных путей эвакуации. Люди смогли покинуть здание в последний момент. Без жертв удалось обойтись благодаря усилиям службы безопасности, которая своевременно эвакуировала людей. Однако основную массу людей все же эвакуировало подразделение 31-й ФПС. На полную ликвидацию загорания пожарные потратили около 10 часов.

В пожаре пострадал один человек, которому оказали первую доврачебную помощь. От госпитализации в дальнейшем он отказался.