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21 декабря 2016
08:45:02

СМИ: Пачка сигарет подорожает с нового года до 220 рублей

Стоимость пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей", — цитирует издание письмо замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

На основании этого в МВД заключили, что стоимость одной пачки сигарет может увеличиться до 220 рублей.

В ведомстве отметили, рост цены на сигареты рассчитывался исключительно с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. Вместе с тем не указано, от какой базовой цены отталкивалось министерство при своих подсчетах.

Издание напоминает, что согласно поправкам в Налоговый кодекс минимальное значение акциза на табачную продукцию в 2017 году повышается на 26%. На сегодняшний день одна пачка сигарет в среднем стоит 90 рублей.




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