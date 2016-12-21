Стоимость пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей. Об этом сообщает газета "Известия " со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей", — цитирует издание письмо замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

На основании этого в МВД заключили, что стоимость одной пачки сигарет может увеличиться до 220 рублей.

В ведомстве отметили, рост цены на сигареты рассчитывался исключительно с учетом повышения акцизов на табачную продукцию. Вместе с тем не указано, от какой базовой цены отталкивалось министерство при своих подсчетах.

Издание напоминает, что согласно поправкам в Налоговый кодекс минимальное значение акциза на табачную продукцию в 2017 году повышается на 26%. На сегодняшний день одна пачка сигарет в среднем стоит 90 рублей.