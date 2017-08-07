Ведущий программы "Пусть говорят" на Первом канале Андрей Малахов написал заявление об увольнении, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно", — отметил собеседник агентства.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не стали комментировать эту информацию.

Позже в СМИ начали появляться имена претендентов на место Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Сам Шепелев посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов заявил, что тем, кому "его мало" в новостях, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.