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26 января 2017
13:42:33

Смертность в России через три года начнет расти

Об этом сообщает Минздрав. Число  умерших будет ежегодно увеличиваться из-за старения населения, говорится в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

«В соответствии с низким и средним вариантами демографического прогноза Росстата до 2030 года к 2020 году число умерших будет ежегодно расти за счет увеличения доли лиц старше трудоспособного и снижения численности населения трудоспособного возраста»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения. «Известно, что смертность в группах населения лиц старше трудоспособного возраста выше. В связи с этим и скорректированы показатели смертности населения»,— уточнили там.

«Ъ» напоминает: в октябре 2016 года стало известно, что правительство не даст Минздраву деньги, необходимые для реализации приоритетных проектов по здравоохранению. В период с 2017 по 2025 год ведомство получит в 52 раза меньше средств, чем запрашивало.




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