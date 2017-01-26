Об этом сообщает Минздрав. Число умерших будет ежегодно увеличиваться из-за старения населения, говорится в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

«В соответствии с низким и средним вариантами демографического прогноза Росстата до 2030 года к 2020 году число умерших будет ежегодно расти за счет увеличения доли лиц старше трудоспособного и снижения численности населения трудоспособного возраста»,— приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения. «Известно, что смертность в группах населения лиц старше трудоспособного возраста выше. В связи с этим и скорректированы показатели смертности населения»,— уточнили там.

«Ъ » напоминает: в октябре 2016 года стало известно, что правительство не даст Минздраву деньги, необходимые для реализации приоритетных проектов по здравоохранению. В период с 2017 по 2025 год ведомство получит в 52 раза меньше средств, чем запрашивало.