Авария произошла у села Старое Томышево в Новоспасском районе в 30-ти километрах от Сызрани. В условиях снежной метели 39-летний водитель на справился с управлением грузового автомобиля MAN и допустил занос полуприцепа.

В результате произошло касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Kangoo. Удар пришелся прямо в то место, где сидит водитель - 54-летний мужчина. Как сообщает «Маленькая Сызрань», от полученных травм он скончался на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.

Фото: syzran-small.ru