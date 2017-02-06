Авария произошла у села Старое Томышево в Новоспасском районе в 30-ти километрах от Сызрани. В условиях снежной метели 39-летний водитель на справился с управлением грузового автомобиля MAN и допустил занос полуприцепа.
В результате произошло касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Kangoo. Удар пришелся прямо в то место, где сидит водитель - 54-летний мужчина. Как сообщает «Маленькая Сызрань», от полученных травм он скончался на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.
Фото: syzran-small.ru
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