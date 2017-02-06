слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
06 февраля 2017
11:53:59

Смертельный снегопад: авария на трассе М-5

Авария произошла у села Старое Томышево в Новоспасском районе в 30-ти километрах от Сызрани. В условиях снежной метели 39-летний  водитель на справился с управлением грузового автомобиля MAN и допустил занос полуприцепа.

В результате произошло касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault Kangoo. Удар пришелся прямо в то место, где сидит водитель - 54-летний мужчина. Как сообщает «Маленькая Сызрань», от полученных травм он скончался на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.

Фото: syzran-small.ru

 

 




Последние новости Тольятти

06 февраля
14:35
Разбой со спортивным уклоном: грабителя выдали лыжи, на которых он скрылся

По их следам преступника и выследили оперативники

06 февраля
14:25
В тольяттинских ярмарках принимает участие половина сельхозпроизводителей Самарской области

Такая форма торговли позволяет горожанам экономить на отдельных товарах до 30%

06 февраля
13:49
В Тольятти обсудят поставки на АВТОВАЗ комплектующих

Третье совещание по вопросам взаимодействия с поставщиками будет проходить в городе 8-9 февраля

06 февраля
13:07
Сотрудники Росгвардии провели в губернии рейд по браконьерству

Он был направлен на выявление и пресечение нарушений правил транспортировки оружия и незаконной охоты

06 февраля
12:54
Итоги воскресного снегопада подвели синоптики

Стихия накануне прошлась по всей губернии

06 февраля
12:26
Сколько Lada Vesta стоит в Германии?

Продажи модели на местном рынке должны начаться уже в текущем месяце.

06 февраля
11:47
Тольяттинские фигуристы стали призерами зимней Универсиады

Софья Евдокимова и Егор Базин завоевали серебро в танцах на льду.

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+