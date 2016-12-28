Следователи выясняют, что заставило мужчину кататься на снегоходе по ж/д путям.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту железнодорожного травмирования локомотивом мужчины, 1960 года рождения.

Установлено, что 26.12.2016 около 11 часов на 48 км перегона "Ватан-Миннебаево" Альметьевского района Республики Татарстан рабочим локомотивом травмирован мужчина, двигавшийся параллельно путям на снегоходе "Буран", На сигналы приближающегося к нему со спины поезда мужчина не реагировал, в результате чего был травмирован выступающими частями локомотива. После травмирования мужчина был помещен в карету скорой помощи и по дороге в больницу от полученных травм скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд исследований.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.